الإمارات ومصر تنفذان عاشر عملية إسقاط للمساعدات على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط العاشرة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الاسقاط عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية و الإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية “طيور الخير” إلى 438 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.

وتأتي عملية “طيور الخير“ ضمن إطار “عملية الفارس الشهم / 3” التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة