طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع توقــعات بسقوط أمـــطار خفيفة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، يكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:51، والجزر الأول عند الساعة 14:07؛ أما بحر عمان فيكون أيضا خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:57.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 80 25

دبي 33 15 90 30

الشارقة 33 18 90 25

عجمان 31 15 80 40

أم القيوين 30 20 80 40

رأس الخيمة 31 18 80 35

الفجيرة 28 19 90 25

العـين 33 19 60 10

ليوا 36 18 45 10

الرويس 34 18 60 15

السلع 33 22 70 15

دلـمـا 31 21 95 35

طنب الكبرى / الصغرى 30 23 95 80

أبوموسى 24 23 95 80