سعيد النابودة.. مسيرة حافلة بالكفاح والعطاء

رحل رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة، أحد رواد الأعمال في الدولة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والكفاح، وهو يُعد من جيل المكافحين في الحياة، حيث بدأ عمله منذ سن الـ18، وتعلم في مدرسة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

ويعد سعيد جمعة النابودة أحد أبرز الشخصيات من جيل الريادة والتأسيس في الإمارات، وله دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978، أو في غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينات والتسعينات (من عام 1982 إلى عام 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة في عام 1958 التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، وتُعد من أكبر المجموعات العائلية ذات السمعة المرموقة في الإمارات، إلى جانب دوره الاجتماعي والثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.

عُرِف سعيد النابودة، رحمه الله، بالعصامية المعرفية والثقافية، كما كتب عنه الكاتب عبدالغفار حسين، يطالع ويقرأ ويتابع، ومن خلال هدوئه وحكمته، كان إذا استشير يبدي رأيه بتعمق وتعقل.

جيل الريادة والتأسيس

ويعد الراحل من جيل الريادة والتأسيس في دولة الإمارات، بحسب كتاب الباحث والشاعر مؤيد الشيباني، الذي أصدره ضمن مجموعة من أبحاثه التي تتناول قيم المكان ومعطياته وتجاربه، ويعد الراحل أحد أبرز الشخصيات من جيل الريادة والتأسيس في الإمارات.

وتناول الشيباني في كتابه عن سعيد جمعة النابودة، حياته منذ طفولته وصباه وحتى مرحلة تعليمه في المدرسة الأحمدية، ومن ثم من بدايات العمل في الخمسينات مروراً بتأسيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة، وتلك العلاقة التشجيعية والأبوية مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والتي أثمرت بناء جيل من رواد العمل الاقتصادي والتجاري في مختلف الميادين، ثم تنتهي الفصول بحوارات عدة مع رفاق سعيد النابودة، أمثال: عبدالله صالح وعبدالغفار حسين وجمعة الماجد وحسن بن الشيخ وعبدالرحمن المطيوعي وغيرهم.

وتعد شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة، هي الشركة الأم للمجموعة، وتأسَّست مجموعة النابودة للمشاريع كي تتولى إدارة قطاعي تشغيل رئيسين متمثلين في مجموعة النابودة للإنشاءات ومجموعة النابودة التجارية. ويعمل في مجموعة النابودة بحسب الصفحة الرسمية للمجموعة أكثر من 10 آلاف موظف من أكثر من 50 جنسية مختلفة، ويرتكز نشاطها على أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة إلى جانب أعمال الوكالة لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المشهورة عالمياً في مجالات السيارات والنقل والسفر والأجهزة الكهربائية والخدمات اللوجستية والزراعة وتشييد المدن الذكية ومجالات العقارات والطاقة المتجددة.

مشروعات وخدمات عالمية

وتشتهر مجموعة النابودة بريادتها في تقديم مشروعات وخدمات ترتقي إلى المستوى العالمي وتتجاوز بجودة منتجاتها وخدماتها ومشروعاتها توقعات عملائها وطموحاتهم. وتكرّس المجموعة كل مجهوداتها لتحقيق الاستدامة على كل مستوى في المؤسسة بدءاً من الإدارة العليا، كما تدرك الدور المحوري الذي يمكن للاستدامة أن تضطلع به في أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق النجاح مستقبلاً.

وستقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم الخميس في مقبرة القصيص، وتقبل التعازي اعتباراً من اليوم بعد صلاة العشاء إلى يوم السبت ‏في منطقة الخوانيج.