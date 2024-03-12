شرطة الشارقة: إيواء 202 شخص خلال المنخفض الجوي

قال فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إن تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية ذات الاختصاص والشركاء الاستراتيجيين، أثمر احتواء الموقف أثناء تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة أخيراً.

وأوضح أن الإجراءات اشتملت على سلسلة من العمليات للتعامل السريع مع الحالة للتخفيف من حدة الأضرار المادية والبشرية، بمشاركة 1096 من عناصر رجال الشرطة و473 من الآليات والدوريات الشرطية وزّعت على الطرق الداخلية والخارجية، فيما جرى إيواء 202 شخص وتقديم العون والدعم الاجتماعي الفوري الذي يضمن تحقيق الاستقرار السكني المؤقت.

وأضاف أن الشرطة عززت من جاهزية كوادرها الأمنية في غرفة العمليات للتعامل والاستجابة الفورية مع كل البلاغات والاتصالات الواردة لها بكفاءة عالية قبيل وأثناء وبعد المنخفض الجوي، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة للمتعاملين معها بلغات عدة، شملت العربية والإنجليزية والأوردية، إذ تعاملت غرفة العمليات خلال المنخفض الأخير مع 24 ألفاً و166 مكالمة عبر مركزي الاتصال (999) و(901)، حيث تم عبر مركز (999) التعامل مع 19 ألفاً و287 مكالمة، بينما جرى التعامل من خلال مركز (901) مع 4879 مكالمة.

وبثت إدارة الإعلام والعلاقات العامة الرسائل التوعوية والإرشادية عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز الوعي العام بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأعرب فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تقديره لأفراد المجتمع كافة على تجاوبهم مع التحذيرات الصادرة عن الجهات الحكومية بالدولة، والإرشادات التي أوضحتها من خلال قنواتها الرسمية، كما أعرب عن تقديره لجهود فرق الاستجابة والشركاء الذين عملوا على احتواء المنخفض الجوي، بما يعكس فاعلية الإجراءات الاستباقية التي اتخذت على المستويات كافة.