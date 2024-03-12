هل تكفي نيّةٌ واحدة لصوم شهر رمضان كاملاً؟.. "الإمارات للإفتاء" يُجيب

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كفاية أن يعقد المُسلم النيّة مرّة واحدة لصيام شهر رمضان كاملاً، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك فيستحب تجديد نيّة الصيام كل ليلة.

وذكر المجلس أنه في حال حصل انقطاعٌ للصوم خلالَ رمضان لأسباب: كالفطر للسفر أو المرض أو العذر الشرعي للمرأة، فعلى الصائم وقتها أن يُجدّدَ النيةَ لما بقِي من رمضان في الليلة التي تسبق عودتَه للصيام.