افتتاح القرية المرورية في مدارس «حماية»

افتتح مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، القرية المرورية في رياض الأطفال بمدارس حماية في منطقة الكرامة بدبي، الهادفة إلى توعية وترسيخ آداب وقواعد السير والمرور لدى الأطفال، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، ومساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، العميد بدران سعيد الشامسي، ونائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العميد عصام إبراهيم العور وعدد من الضباط.

وأكد اللواء عبدالله الغيثي، أن شرطة دبي تسعى من خلال «القرية المرورية» إلى تنظيم البرامج التوعوية لتعليم النشء على المبادئ الأساسية للسلامة المرورية على الطرق، مشيراً إلى أنه تم إعداد القرية المرورية المصغرة في رياض الأطفال، بالتعاون مع شركة توتال للزيوت العالمية، لتوعية الأطفال بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

واطلع اللواء عبدالله الغيثي على محتويات القرية وما تتضمنه من معرض مروري احتوى على مفترقات طرق، ولوحات وعلامات إرشادية، وتقاطعات، وإشارات ضوئية، إضافة إلى المجسمات والصور واللوحات الفنية، واللوحات الإعلانية.

وأثنى اللواء عبدالله الغيثي، على الجهود التي تبذلها جميع الجهات المشاركة من حيث الاهتمام بنشر التوعية المرورية بين طلبة المدارس، بما يسهم في خلق جيل يمتلك كل المعارف المتعلقة بالقواعد والأنظمة المرورية، مؤكداً دور شرطة دبي في نشر التوعية المرورية لجميع فئات المجتمع وخصوصاً للنشء. كما أشاد بجهود إدارة التثقيف المروري من خلال تولّيها الإشراف على تنظيم برامج الفعاليات والأنشطة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والإسهام في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية.