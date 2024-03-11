رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول رمضان

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف.

وأعرب سموه والقادة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للجميع بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة وبركة، ويديم الرخاء والازدهار على شعوبهم، ويعمّ الأمان والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.