بلدية الشارقة: 7 حملات تفتيشية رئيسية على المنشآت الغذائية خلال رمضان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تحديد مواعيد العمل وتقديم الخدمات في شهر رمضان المبارك، واستعدادها لاستقبال الشهر الفضيل وفق خطط مدروسة تعزز من دورها الرقابي والتوعوي وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، كما تكثف من جهودها في متابعة المنشآت الغذائية خصوصاً لما تشهده من إقبال كبير، بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتفصيلاً أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وضعت خططاً شاملة واستراتيجية واضحة لاستقبال شهر رمضان، واستعداد كافة الإدارات المعنية لتقديم الخدمات والتعامل مع ملاحظات الجمهور، كما تكثف البلدية من الجولات التفتيشية المختلفة التي تشمل مختلف مجالات العمل البلدي للحد من أية سلوكيات سلبية أو تشويه للمظهر العام، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وأوضح الطنيجي أن المنشآت الغذائية في المدينة تحظى بمتابعة ورقابة مكثفة من قبل فرق التفتيش، خصوصاً في ظل زيادة عدد المفتشين بتعيين 60 مفتشاً من الكوادر المواطنة الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لأداء الدور الرقابي للبلدية، حيث تنفذ البلدية 7 حملات تفتيشية رئيسية خلال شهر رمضان تشمل حملة التأكد من إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال، وحملة التأكد من إصدار تصاريح تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار الشهر الكريم، وحملة على أماكن عرض وتخزين الأغذية، وأخرى على المخابز، وحملة على المطابخ الشعبية وأخرى على محلات بيع الحلويات، كما تم تنظيم حملة لمتابعة المنشآت الغذائية تزامناً مع الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وخصصت البلدية فريقاً لتنفيذ هذه الحملات ومتابعة المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين والتأكد من تقديم الخدمة وفقاً للشروط والمعايير الصحية المعتمدة لدى البلدية.

وأوضح الطنيجي أن البلدية تكثف من حملاتها التفتيشية لرصد مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية خصوصاً على المسطحات الخضراء التي تشهد إقبالاً من الجمهور للاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة في الإمارة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أية تجاوزات خصوصاً ترك المخلفات على الأرض، حيث يتولى فريق من المفتشين مراقبة ومتابعة المسطحات الخضراء في مختلف المناطق كالممزر والمجاز وغيرها، فضلاً عن التأكد من التزام المنشآت التجارية الراغبة في تمديد ساعات العمل إلى ما بعد منتصف الليل، بإصدار التصريح اللازم من إدارة الرقابة والتفتيش.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن احتساب رسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان سيكون من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور بسداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، كما ستكون المواقف المحيطة بالمساجد مجانية لمدة ساعة من رفع الأذان للتسهيل على الجمهور.

وأشار إلى أن البلدية حددت مواعيد العمل لمراكزها الخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات الجمهور، حيث أوضحت البلدية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد كافة الخدمات التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية، كما تستقبل الحدائق زوراها طيلة أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل للاستمتاع بمرافقها الخدمية المتميزة.

وأوضح مدير عام البلدية، أن مركز الاتصال 993 يعمل على مدار الساعة ويستقبل ملاحظات ومكالمات وبلاغات واستفسارات الجمهور طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ويتم التعامل معها على الفور من خلال تحويلها للإدارات والأقسام المعنية.

ودعت البلدية الجمهور إلى التواصل مع المركز لأية ملاحظات أو رصد أية سلوكيات سلبية.