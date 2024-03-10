غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان المبارك، التي انعقدت مساء اليوم الأحد في دائرة القضاء أبوظبي، أن يوم غد الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأصدرت اللجنة بياناً جاء فيه:

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هـ تعلن أنه بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، قد ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وعليه فإن يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة الكريمة يتشرف رئيس وأعضاء اللجنة برفع أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وإلى نائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية كما نهنئ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمسلمين كافة بحلول الشهر الفضيل.