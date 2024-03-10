شرطة دبي تُسهّل حركة السير على طرقات الإمارة خلال الأمطار

اتخذت شرطة دبي إجراءات عدة لتعزيز حركة السير، أمس، خلال موجة سقوط الأمطار وتقلبات الطقس، إذ حوّلت الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد من جسر «سيتي سنتر مردف» إلى شارع طرابلس، بسبب تراكم المياه في شوارع عدة، منها عمان وحلب والنهدة وشارع الاتحاد، وشوارع الخوانيج واليلايس والقدرة. وعززت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وجودها على التقاطعات والطرق الرئيسة لتسهيل حركة المرور، وتقديم المساعدة الفورية لمستخدمي الشوارع، وناشدت الجمهور - في ظل الحالة الجوية السائدة في الدولة التي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة يصاحبها رعد وبرق وبرد وتدن في الرؤية الأفقية - بأخذ الحيطة والحذر وخفض السرعات على الطرق، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصوير الأجواء، ما قد ينتج عنه وقوع حوادث مرورية بليغة، والالتزام بترك مسافة أمان كافية تناسب تلك الظروف، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة، مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، والالتزام بخط السير.

وطالب السائقين في حال وقوع حادث بسيط بعدم التوقف وسط الطريق لمعاينة الأضرار، وضرورة الإسراع في إخراج المركبات خارج الشارع والابتعاد عنها بمسافة أمان كافية، موضحاً أنه في حال تعرض المركبة لأضرار بليغة لا يستطيع معها السائق تحريكها، فعليه استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين نفسه والأشخاص الذين برفقته، ووضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، وترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق والاتصال بالشرطة.