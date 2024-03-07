نائبة الرئيس الأميركي تهنئ الملا والمطروشي لتخرجهما في «ناسا لرواد الفضاء»

هنأت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، رائدَي الفضاء الإماراتيين محمد الملا ونورا المطروشي، لتخرجهما ضمن الدفعة الـ23 من برنامج «ناسا لرواد الفضاء».

وقالت هاريس: «أود تقديم تهانيّ للمرشحَين الإماراتيين الاثنين (محمد الملا ونورا المطروشي) اللذين تخرجا جنباً إلى جنب زملائهما في (ناسا). يمثل هذا دلالة جديدة على أن الولايات المتحدة ملتزمة تعزيز عملنا في الفضاء، من خلال الشراكات في جميع أنحاء العالم». وأضافت: «بصفتي رئيسة المجلس الوطني للفضاء، أهنئ الأميركيين الـ10 المتميزين الذين يشكلون أحدث دفعات رواد الفضاء في (ناسا). شعبنا يقدر خدمتهم والتزامهم رؤيتنا المشتركة للاستكشاف. إن إصرارهم ومهاراتهم الرائعة، وتدريبهم سيساعدنا على توسيع فهمنا للكون».

من جهة أخرى، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، تخرج رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا في برنامج «ناسا لرواد الفضاء 2021»، خلال حفل أُقيم في مركز جونسون للفضاء في هيوستون، الولايات المتحدة الأميركية. وتأتي هذه الخطوة المميزة بعد عامين من التدريبات بدأت في يناير 2022، حيث أعدّت رائدي الفضاء الإماراتيين تماماً لخوض أي مهام فضائية في المستقبل.

وضمت دفعة مرشحي ناسا لرواد الفضاء لعام 2021، 10 مرشحين من «ناسا»، إلى جانب الملا والمطروشي من الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل كل مرشح على شارة رائد فضاء في حفل التخرج، وهذه الشارة ترمز إلى استعدادهم للمهام الفضائية، وإسهامهم في الاستكشافات المستقبلية.

وحضر حفل التخرج، برفقة رواد الفضاء، وزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري، ومدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، هزاع المنصوري، وأعضاء من فريق المركز.