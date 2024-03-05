أحمد بن محمد: شرطة دبي ترسم مستقبل الخدمات الشرطية عالمياً

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، افتتاح أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 والمعرض المصاحب، بمشاركة 65 دولة وحضور أكثر من 70 قائداً أمنياً و130 شركة عارضة.

وأكد سموه أن شرطة دبي ترسم مستقبل الخدمات الشرطية عالمياً وفخور بشراكاتنا الواسعة بما يخدم المنظومة الأمنية عالمياً ويساهم في أمن المجتمعات.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "بمشاركة 65 دولة وحضور أكثر من 70 قائداً أمنياً و130 شركة عارضة، شهدت اليوم افتتاح أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 والمعرض المصاحب".

وأضاف سموه: "شرطة دبي ترسم مستقبل الخدمات الشرطية عالمياً وفخور بشراكاتنا الواسعة بما يخدم المنظومة الأمنية عالمياً ويساهم في أمن المجتمعات".