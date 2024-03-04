8% نمواً في رحلات مركبات الأجرة بدبي في 2023

سجل قطاع رحلات مركبات الأجرة بدبي نمواً سنوياً بحوالي 8% في عام 2023، إذ بلغ عدد الرحلات 114 مليون رحلة نقلت ما يقارب 198.4 مليون راكب ليُصبح العدد الأعلى في إجمالي الرحلات السنوية لمركبات الأجرة خلال الـ15 عامًا الماضية.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "يعد النمو المحقق إنجازاً كبيراً في القطاع الخدمي الحيوي.. وسجلت الرحلات الشهرية أعلى مستوياتها في شهر أكتوبر من عام 2023، بنحو 10 ملايين رحلة في هذا الشهر.. مع العلم بأن مركبة الأجرة في دبي تقطع في رحلاتها ما يزيد على 500 كيلومتر في المتوسط خلال 24 ساعة".

وأضاف شاكري:" شهد عام 2023 إضافة 1160 مركبة أجرة لتعزيز توفر الأسطول في المدينة، ليُصبح العدد حوالي 12532 مركبة أجرة، منها 10388 خضراء وهي (مزيج من المركبات الهجينة والكهربائية) أي ما نسبته 83% من إجمالي الأسطول، ويعمل على هذه المركبات حوالي 27900 سائق أجرة (على ورديتين).

أما رحلات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة (هلا)، فقد سجّلت خلال عام 2023 حوالي 39.8 مليون رحلة، بنسبة نمو بلغت 27? من عام 2022 إلى عام 2023، وهذا يوضح التحول الكبير والسريع في قطاع الأجرة من الطلب العادي (من الشارع) إلى الحجز الإلكتروني عام 2023.. وقد تحسن كذلك معدل الزمن الفعلي لوصول مركبات الحجز الإلكتروني (هلا) إلى المتعاملين في دبي ليبغ 3.6 دقيقة عام 2023 مقارنة بـ 3.9 دقيقة عام 2022.