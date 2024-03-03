رئيس الدولة يطمئن على صحة محمد سالم النعيمي في مستشفى زايد العسكري

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، النقيب محمد سالم النعيمي، الذي يتلقى العلاج في مستشفى زايد العسكري، إثر إصابته أخيراً في العمل الإرهابي بجمهورية الصومال مع عدد من رفاقه من أبناء القوات المسلحة الإماراتية، الذين استشهدوا خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، وفق اتفاقية ثنائية بين دولة الإمارات والصومال، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

واطمأن سموه على صحته، واستمع من الأطباء لسير علاجه، متمنياً له الصحة والشفاء العاجل. وأشاد سموه بالروح والمعنويات العالية لأبناء الوطن، وما يكنونه من إخلاص ووفاء وتفانٍ لإعلاء شأنه ورفعته.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.