طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة صباحاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

و اوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 01 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41والمد الثاني عند الساعة 04:55 و الجزر الأول عند الساعة 11:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً أحياناً ،يصبح متوسطا إلى خفيف ، و يحدث المد الأول عند الساعة 14:28والمد الثاني عند الساعة 01:01

و الجزر الأول عند الساعة 07:42 و الجزرالثاني عند الساعة 19:02.