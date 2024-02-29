«الشؤون الإسلامية» تبحث الاستعدادات لشهر رمضان

بحث رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، الدكتور عمر حبتور الدرعي، في الاجتماع الذي حضره مدير عام الهيئة، محمد سعيد النيادي، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الفروع والإدارات، استعدادات الهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجاهزيتها لتقديم خدماتها للمجتمع برؤى عصرية تمكنه من استثمار نفحات هذا الشهر المبارك.

واطلع الدكتور الدرعي على خطط الهيئة واستراتيجيتها وبرامجها وأنشطتها في شهر رمضان، ووقف على أبرز التحديات والعقبات وآلية تذليلها، مؤكداً ضرورة تجهيز المساجد على مستوى إمارات الدولة، وتوفير كل متطلباتها من الفرش وأجهزة التكييف والصوت، وتهيئتها لاستقبال المصلين والمصليات بصورة حضارية تحقق للمسلمين الراحة والطمأنينة ليؤدوا الصلاة فيها بيسر ورحمة وسكينة.

وناقش الاجتماع العديد من المحاور التي تضمنها جدول الأعمال.