350.6 ألف طلب خدمة تلقتها «الطاقة والبنية التحتية» خلال 2023

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية أنها تلقت، خلال عام 2023 الماضي، أكثر من 350 ألفاً و645 طلب خدمة من متعامليها، عبر مختلف قنوات الخدمة التي توفرها، التي تشمل مركز الاتصال (8006634)، وتطبيق الهاتف المتحرك، ومتصفح الموقع للهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني، وخدمة العملاء، وغيرها.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساعدة في الوزارة، المهندس فهد الحمادي، إن هذا العدد من الطلبات دليل على ثقة المتعاملين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وإن هذه العمليات تشمل استفسارات، وطلبات خدمة، وتقديم ملاحظات واقتراحات، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت مبادرات متعددة لتحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية، وإن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الوزارة بمواكبة التحول الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين.

وأضاف أن «الوزارة عززت فريق خدمة المتعاملين، وحسّنت من نظم المعلومات لديها لضمان استجابة سريعة وفعالة، كما تعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة لموظفيها، بهدف رفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المتعامل»، لافتاً إلى أن منظومة التواصل مع المتعاملين تستند إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة، وآليات متطورة، تضمن الشفافية والخصوصية، وتحقق رضاهم وسعادتهم، وتواكب التوجهات المستقبلية، وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.

المهندس فهد الحمادي:

• منظومة التواصل مع المتعاملين تستند إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة.