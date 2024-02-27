طقس الإمارات غداً.. غائم جزئيا وارتفاع بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي أن حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً صباح الخميس ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57والمد الثاني عند الساعة 03:50 و الجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:24.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 06:29 و الجزر الثاني عند الساعة **:**.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 85 40

دبي 27 20 80 40

الشارقة 26 19 85 40

عجمان 27 20 80 45

أم القيوين 26 18 85 40

رأس الخيمة 26 17 85 45

الفجيرة 29 19 80 50

العـين 28 17 85 45

ليوا 28 17 80 35

الرويس 24 16 80 45

السلع 23 16 80 45

دلـمـا 24 18 85 45

طنب الكبرى 23 20 85 40

طنب الصغرى 23 20 85 40

أبو موسى 22 21 85 45