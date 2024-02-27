حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير خالد بن سعد
بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.
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