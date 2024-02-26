حمدان بن محمد: الحفاظ على تراثنا الثقافي أولوية وطنية ويبقى صونه للأجيال القادمة أمانة كبيرة

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، اطلعت على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي، واعتمدنا التصميم النهائي، ونشكر فريق الشيخة لطيفة بنت محمد القائم على هذا المشروع المهم ... هذا الحصن الذي بُني قبل أكثر من قرنين سيبقى شاهداً على تاريخ دبي العريق وتراثها الأصيل وهو جزء حيوي في خطة تطوير منطقة دبي التاريخية ... مع كل تطلعاتنا المستقبلية، فإن الحفاظ على تراثنا الثقافي أولوية وطنية ويبقى صونه للأجيال القادمة أمانة كبيرة.