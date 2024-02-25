«التوطين» تدعو منشآت القطاع الصحي إلى توظيف الكوادر المواطنة في 10 تخصصات

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومنشآت القطاع الصحي المسجّلة لدى الوزارة، إلى الاستفادة من مهارات الكوادر المواطنة المنتسبة لبرنامج «نافس» لتطوير كوادر القطاع الصحي، لافتة إلى أن توظيف أو تعيين منتسبي البرنامج لدى شركات القطاع الخاص، يسهم في جهود تحقيق مستهدفات التوطين.

ويسعى برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي إلى زيادة مشاركة مواطني الدولة ضمن مجال الرعاية الصحية، وتعزيز إمكاناتهم، وتمكينهم للحصول على جميع المؤهلات والمهارات التي يحتاجون إليها، إذ يستهدف إعداد وتدريب وتأهيل 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات عبر منح دراسية مدفوعة، بهدف تطوير كوادر مواطنة تحصل على فرص وظيفية في مهن القطاع الصحي، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية مساندة معتمدة من الجهات المنظمة للقطاع الصحي ووزارة التربية والتعليم، لتشمل جميع التخصصات الفرعية ضمن المجال الصحي، وفي المستويات كافة.

وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن منتسبي برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي يخضعون إلى برامج تدريبية متخصصة في 10 مجالات وتخصصات طبية وصحية رئيسة، تشمل «التمريض، طب الطوارئ، إدارة المعلومات الصحية، علوم المختبرات الطبية، التصوير التشخيصي الطبي، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التخدير، علوم المختبرات الطبية، مساعد طبيب أسنان»، مؤكدة أن المواطنين المنتسبين للبرنامج يمتلكون مهارات متميزة وكفاءات عالية تلبّي متطلبات القطاع الصحي الخاص، وتعد بمسيرة مهنية ناجحة.

وأوضحت أن الكوادر المواطنة المنتسبة للبرنامج تتلقّى تدريباً وتأهيلاً علمياً وفنياً وتخصصياً في عدد كبير من أهم المؤسسات الأكاديمية المرموقة، أبرزها «كليات التقنية العليا، كلية فاطمة للعلوم الصحية، جامعة الفجيرة، جامعة عجمان، جامعة الخليج الطبية، جامعة الشارقة، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، جامعة أبوظبي، كلية ليوا».

ووجّهت الوزارة مؤسسات القطاع الصحي إلى أهمية استثمار المميزات التي يوفرها «عقد عمل مواطن دارس»، من خلال توقيع هذا العقد مع المواطنين المنضمين إلى «برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي» والتي تشمل احتساب المواطن الدارس المعين في الشركة بهذا العقد ضمن نسب التوطين المطلوبة.

واستحدثت الوزارة «عقد عمل مواطن دارس» في نوفمبر الماضي ضمن أنواع عقود العمل في القطاع الخاص، حيث بدأت مؤسسات ومنشآت صحية في الاستعانة به لاستقطاب الكوادر المواطنة من الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة الجامعية إلى جانب المنضمين لبرنامج تطوير كوادر القطاع الصحي ضمن مبادرات «نافس»، وذلك في تخصصات طبيّة متنوعة، مثل: التمريض والتصوير الطبي والمختبرات الطبية، حيث سيتم بموجب هذه العقود توفير فرص تدريب عملية للمواطنين المعنيين، في عدد من المستشفيات أثناء فترة الدراسة، إضافة إلى ضمان فرص وظيفية ملائمة لهم في تخصصاتهم ذاتها بعد تخرجهم في البرنامج بنجاح.

ويلزم هذا النوع من التعاقد الشركات بتعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، وتعديل مستوى راتبه، بما يتوافق مع أنظمة الشركة في المهن ذاتها، بشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد مواطن دارس على الأقل، وفي مهنة في مجال التخصص نفسه.

امتيازات خاصة

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» يوفر الكثير من الامتيازات الخاصة والحصرية للكوادر المواطنة المنتسبة لبرنامج القطاع الصحي، دون غيرهم من المواطنين العاملين في المجالات الأخرى بالقطاع الخاص، أبرزها تمييز المواطن الذي يلتحق بأي من برامج أو تخصصات القطاع الصحي بحوافز ومنح دراسية، ومكافآت مالية فصلية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، واستيفاء الشروط المطلوبة.