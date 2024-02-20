4 شروط لمنح الإقامة الخضراء للعامل المهاري

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أربعة شروط لمنح الإقامة الخضراء للعامل المهاري، إذ ذكرت أن للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل بدون ضامن – صاحب عمل في الدولة – متى كان من فئة العمالة الماهرة، وفق التصنيف المهني والمعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وبنت أنه يشترط لإصدار تصريح الإقامة الخضراء للعامل المهارى استيفاء الاشتراطات الآتية : أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة، أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يقل الراتب الشهري عن 15,000 درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية