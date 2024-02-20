8 بطولات دولية تتصدر 28 فعالية رياضية في دبي خلال أسبوع واحد

تستضيف دبي 8 بطولات دولية كبرى من بين 28 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري تتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار في الفعاليات.

وتتصدر جولتي ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتين قائمة الفعالية الرياضية الدولية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها دبي خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقام جولة التزلج "ستريت" للمحترفين خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس، تليها جولة التزلج "بارك" للمحترفين التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس، وستشهد منافسات قوية وصعبة بين أكثر من 500 رياضي ورياضية من نخبة المتسابقين من مختلف الدول، حيث يعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه وسيكون بمثابة التصفيات النهائية للمشاركة بالأولمبياد.

وتشهد منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي التي تقام في حي دبي للتصميم منافسات قوية بين الفرق المشاركة ويشارك فيها 16 منتخبًا من مختلف قارات العالم وهم: 4 منتخبات من آسيا هم: الإمارات، اليابان، وسلطنة عمان، و4 منتخبات من أوروبا وهم: البرتغال، إيطاليا، إسبانيا، وبيلاروسيا، و3 منتخبات من أمريكا الشمالية وهم: أمريكا، المكسيك، وتاهيتي، و3 منتخبات من أمريكا الجنوبية وهم: البرازيل، كولومبيا، والأرجنتين، ومنتخبان من أفريقيا وهم: مصر، والسنغال، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد 25 الجاري.

كما تتواصل منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات لفئة 1000 نقطة، التي يشارك فيها نخبة بطلات العالم في التنس تتقدمهن 9 من بين أفضل لاعبات في العالم تتصدرهن المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا، التي فازت مؤخراً ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، فضلاً عن المصنفة الثالثة عالمياً كوكو جوف، وتستمر منافسات السيدات حتى يوم 24 فبراير، فيما تقام منافسات الرجال خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية.

وينطلق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية من مدينة إكسبو دبي يوم الأحد 25 فبراير 2024، ويندرج السباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، ويعد أهم بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة ألبورغ بالدنمارك، ويشارك في السباق أكثر من 3800 متسابق من داخل وخارج الدولة، ويتنافس المشاركون من فئة النخبة، على مسافة 94.1 كيلومترًا، فيما يتنافس الدراجون من فئة الهواة على مسافة تمتد إلى 25 كيلومتر، كما تم تخصيص سباق للفئة العمرية من عمر 2 سنوات لمسافة 1 كيلومتر حيث يقود الأطفال برفقة عوائلهم.

كما ينطلق سباق تيري فوكس الخيري الشهير من ميناء راشد، ويشارك في السباق الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من العائلات والكبار والصغار، ويهدف السباق إلى زيادة الوعي بمرض السرطان ودعم وتمويل أبحاث السرطان، ويحمل السباق اسم طالب جامعي كندي شاب فقد ساقه بسبب مرض السرطان. ورغبة منه في إعطاء الأمل لمرضى السرطان، ركض الرياضي بساقه المبتورة لمسافة 5,373 كيلومتراً – ما يعادل قطع مسافة سباق ماراثون يومياً على مدار 143 يوماً – وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح مراكز أبحاث السرطان. وعندما اضطر إلى التوقف عن الركض بسبب معاناته مرة أخرى من السرطان، قرر ملايين الأشخاص حول العالم مواصلة سعيه من خلال المشاركة في سباق "تيري فوكس". ومع النجاح الباهر الذي حققه طوال مسيرته الحافلة، أصبح سباق "تيري فوكس" حدثاً سنوياً في 33 دولة عبر خمس قارات، وأكبر حدث لجمع التبرعات لدعم أبحاث السرطان حول العالم.

ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار، وينطلق عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، مرورًا بساحل شبه جزيرة مسندم وعبر مضيق هرمز الشهير، وينتهي إلى مسقط في مرسى بندر الروضة، ويشارك فيه أكثر من 20 فريقًا من مختلف دول العالم.

وتتواصل أيضًا منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، ويتنافس فيها فريق الإمارات، وفريق مهرة أياكس لاستثمار، وفريق بنجاش دودسون وهوريل، وفريق الحبتور، وفريق ذئاب دبي كافو وفريق غنتوت، وتقام بطولة دبي ماصل بيتش لبناء الأجسام في فندق الحبتور جراند أوتوغراف مرسى دبي، وتقام البطولة الخليجية لبناء الأجسام للهواة في جافزا 1 للمؤتمرات بمنطقة جبل علي.

وتستضيف منطقة حتا سباق كوريونتي للدراجات الهوائي الذي ينطلق من وادي هاب بمنطقة حتا، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في نزل العمال بمنطق جبل علي، ويقام مؤتمر أوراسيا للرياضات الالكترونية في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، ويقام مهرجان ميرا إيكو للجري على شاطئ كايت بيتش، وفعالية حتا كوريونتي لليوغا في وادي هاب، وسباق سكون وبوبا العالمية للجري في حي دبي للتصميم، وتنطلق دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات في منطقة انسبراتوس بمدينة دبي الرياضية.

وتقام بطولة إي إيم دي فايت نايت للملاكمة في قاعة ذا أجندا بدبي ميديا سيتي، وينظم مركز النور لأصحاب الهمم مسيرة المشي لأصحاب الهمم (سوبر هيرو ووك) في منطقة البرشاء 1، وتقام بطولة تحدي الرقص في أكاديمية جراند دانس بمنطقة القوز 3، وكأس اتحاد الإمارات للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وفعالية اليوغا "أكتيف أون ذا بيتش" في فندق كمبنسكي بنخلة دبي.