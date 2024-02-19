حمدان بن محمد: مطار دبي الدولي يواصل التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أنه "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطاراً للعالم، يواصل مطار دبي الدولي التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية، ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية".



وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": خلال العام الماضي، رحب بـ 87 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ 31.7 % مقارنة بـ 2022. شكراً للفريق الاستثنائي الذي يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ... المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل لسنوات قادمة.