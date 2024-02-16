دفعها 231.1 ألف مُزكٍ.. 243.1 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال "2023"

أكد الأمين العام لصندوق الزكاة بالإنابة، الدكتور محمد سليمان البلوشي، أنَّ إيرادات صندوق الزكاة لعام 2023، بلغت نحو 243 مليوناً 138ألفاً و74درهماً، لافتاً إلى أن الصندوق نجح على مدار العام الماضي في تحقيق أهدافه المخطط لها بالوصول إلى أكبر شريحة من المزكّين وتحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة.

وقال البلوشي: "بلغ عدد المزكّين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع (43 قناة) 231,168 مزكٍ من خلال مختلف قنوات التحصيل، تصدرتها الإيرادات من خلال القنوات المباشرة"، حيث بلغت 130مليون و308 ألف و290 درهماً، تلتها الإيرادات من خلال القنوات الذكية، بمبلغ قدره 66 مليون و371 ألف و23 درهماً، وأخيرًا القنوات الإلكترونية حيث بلغت 46 مليون و 458 ألف و761درهم".

وأضاف أن: "الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وبصورة دورية".

وأشار البلوشي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال البوابات الرقمية للشركاء وتشمل: دبي الرقمية، والبنوك ونحوها، وأيضًا عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مع مؤسسة اتصالات، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية دفع الزكاة.

وجدد الأمين العام شكره وتقديره لجموع المزكين الذين ساهموا بزكواتهم، مؤكداً مواصلة العمل على نشر الوعي بفريضة الزكاة لدى الجميع، من خلال استخدام شتى الوسائل المتاحة سواء من ناحية التكنولوجيا المتطورة أو عن طريق الحملات الإعلامية المكثفة، وذلك في سبيل تحقيق مجتمع متراحم ومتكافل.