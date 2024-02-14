بحضور محمد بن راشد.. ذياب بن محمد يُكرّم الفائزين بجائزة التميّز الحكومي العالمي

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.. كرّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، الفائزين بجائزة التميّز الحكومي العالمي في دورتها الثانية، وذلك في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

حضر التكريم، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ولفيف من كبار المسؤولين وضيوف القمة العالمية للحكومات.

وفاز بالجائزة في فئة الابتكار التكنولوجي للتضامن الاجتماعي، مكتب نائب رئيس الجمهورية الصربية عن مبادرة SOS لأصحاب الهمم من فئة الصم، وفي فئة التميّز والابتكار الحكومي للخدمة العامة، مكتب نائب رئيس رواندا عن مشروع عقود الأداء «الإميهيغو»، وفي فئة الاستدامة وحماية البيئة، الصندوق الوطني لتمويل الغابات في جمهورية كوستاريكا عن برنامج المدفوعات مقابل الخدمات البيئية.

وفاز في فئة تحوّل الحكومة الرقمية، وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في منغوليا، عن مشروع إي-منغوليا، وفي فئة المشاركة المدنية لتمكين المجتمع، فازت بلدية كوريتيبا في البرازيل عن مشروع «كوريتيبا تتحدث»، وفي فئة التميّز في تعليم الأمن السيبراني والتكنولوجيا، فازت المدرسة الثانوية للإعلاميات والبريد والمال في مدينة بِرنو في جمهورية التشيك عن مشروع مركز التميّز للمرحلة الثانوية.