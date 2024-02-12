رئيس الدولة ورئيس وزراء مصر يبحثان علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، الدكتور مصطفى مدبولي، العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ رئيس الوزراء المصري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024، التي بدأت أعمالها أمس في دبي.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

واستعرض سموه ورئيس الوزراء المصري مسارات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية وترفد الاقتصاد الوطني وتنوّعه في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال تمكين صناع القرار والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق لرئيس الوزراء المصري.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي.

ونقل رئيس الوزراء إلى سموه في بداية اللقاء تحيات رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس نجيرفان بارزاني.

كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى سموه في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وبحث سموه ومسرور بارزاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، خصوصاً إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية التي تخدم جهود التنمية وتحقيق الازدهار لدى الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة بشأن مستقبل الحكومات وكفاءة الإدارة الحكومية وفاعليتها، التي تعد عناصر رئيسة لتعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة وجاهزية المجتمعات والدول للمستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.