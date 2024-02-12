طقس الإمارات غداً.. فرصة سقوط أمطار نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س .. الموج في الخليج العربي مضطرب مع السحب صباحاً، يصبح متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة12 :15 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:55.

في بحر عمان الموج مضطرب مع السحب صباحاً، يصبح متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 90 60

دبي 27 17 90 60

الشارقة 27 17 90 60

عجمان 26 18 95 65

أم القيوين 26 16 90 65

رأس الخيمة 27 16 85 50

الفجيرة 24 16 90 60

العـين 22 14 90 60

ليوا 24 16 90 60

الرويس 23 17 90 55

السلع 24 17 90 55

دلـمـا 23 16 90 50

طنب الكبرى 23 17 85 60

طنب الصغرى 23 17 85 60

أبو موسى 23 17 85 60.