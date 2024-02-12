"الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة".. والأمطار مستمرة اليوم وغداً

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثّر الدولة خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس اليوم يبقى غير مستقراً وغائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن الطقس غداً يبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج مع السحب صباحاً، يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تظل الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.