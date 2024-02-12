بمختلف اللغات وبلغة الإشارة.. رسائل تحذيرية من وزارة الداخلية بشأن الحالة الجوية

أرسلت وزارة الداخلية رسائل تحذيرية بمختلف اللغات إلى الهواتف المحمولة دعت فيها إلى تجنب أماكن الأودية وتجمعات المياه وجريان السيول وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وخفض السرعة والتزام تعليمات الجهات المختصة.

وصلت الرسالة بمختلف لغاتها إلى الهواتف المحمولة مصحوبة بصوت تحذيري للفت انتباه المستلم لها.

كما نشرت وزارة الداخلية مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات، وبلغة الإشارة، للتنويه إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية الماطرة التي تمر بها الدولة.