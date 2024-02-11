ملتقى في «العالمية للحكومات» يناقش الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز استجابة الحكومات

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد في الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بصفتها الشريك الرائد للقمة، حيث يتضمن جدول مشاركتها عدداً من الفعاليات الرئيسة التي تناقش مستقبل الحكومات ودور التطورات التكنولوجية في رسم معالم مجتمعات المستقبل الذكية في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة.

وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في عدد من الأنشطة والفعاليات ضمن القمة العالمية للحكومات، من بينها ملتقى تنظمه الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتمحور حول الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز استجابة الحكومات في المنطقة العربية، ويتطرق الملتقى إلى مخرجات مجموعة العمل الثانية للمنظمة حول الحكومة المفتوحة والمبتكرة، ويسلّط الضوء على إقامة بيئة ممكّنة للاستخدام الموثوق للذكاء الاصطناعي، بحيث يكون محوره مصلحة الإنسان ورفاهيته.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طلال بالهول الفلاسي، أهمية هذه الشراكة، لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات رسخت مكانتها كمنصة مرموقة لاستشراف وصنع المستقبل، وهي تجسيد لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات العالمية الرامية إلى دعم الأهداف العليا للإنسانية وبناء مستقبل أفضل.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «تأتي شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات تأكيداً لحرصنا على المشاركة والتفاعل مع الخبراء وصناع القرار في المجالات كافة، وفي المقدمة منها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي أصبحت اليوم العمود الفقري للتطور في كل القطاعات.

وانطلاقاً من رحلة التحول الرقمي الناجحة التي امتازت بها دولة الإمارات مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة، سنعمل من خلال مشاركتنا في القمة على أن نقدم للعالم خلاصة الدروس والعبر المستفادة من تجربتنا في التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق الريادة في التحول الرقمي».