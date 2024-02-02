5 خطوات لعقد القران «رقمياً» في أبوظبي

حددت دائرة القضاء في أبوظبي خمس خطوات لإتمام عقد القران عن بُعد، من خلال خدمة عقود الزواج الرقمية، لتسهيل إتمام المراسم على الراغبين في الزواج، حيث يتم التقديم والتحقق من بيانات الأطراف، من خلال بيانات الهوية الرقمية، وسحب نتيجة الفحص الطبي تلقائياً، وتوفير نسخة إلكترونية دائمة من عقد الزواج متاحة في أي وقت. وأوضحت الدائرة أن الخطوة الأولى لعقد القران تتطلب تقديم الطلب عبر موقعها الإلكتروني، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية. والثانية الدخول إلى خدمة الكاتب العدل واختيار خدمة عقد الزواج والمأذون، ثم تعبئة البيانات المطلوبة. والثالثة سداد الرسوم (إلكترونياً) بعد الحصول على الموافقة. والخطوة الرابعة خاصة بحجز الموعد المفضل لعقد القران، باستخدام نظام حجز المواعيد، مع إمكان إجراء عقد الزواج حضورياً أو عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي، حيث يتم اجتماع الأطراف مع المأذون عبر جلسة الاتصال المرئي لعقد الزواج، وبعدها يتم التوقيع الرقمي من خلال الرابط المرسل على الهاتف المتحرك. وتتضمن الخطوة الخامسة والأخيرة التسلّم الفوري لعقد الزواج الرقمي، حيث يتم تسليم العقد رقمياً بعد انتهاء المأذون من إتمام الإجراءات.

وأكدت الدائرة أن خدمة تسليم عقود الزواج مباشرة في مجلس العقد، تأتي ضمن حزمة الخدمات المتطورة المقدمة في القطاع القضائي والعدلي في أبوظبي، تماشياً مع رؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة تطوير وتحديث المنظومة القضائية، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية، وتحقيق الريادة عالمياً.

جدير بالذكر أن عدد عقود الزواج الرقمية التي أنجزتها الدائرة منذ إطلاق الخدمة في أكتوبر 2022 حتى ديسمبر الماضي، بلغ نحو 7000 عقد.

• 7000 عقد رقمي تم إنجازها منذ إطلاق الخدمة في أكتوبر 2022 حتى ديسمبر الماضي.