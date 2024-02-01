5 إرشادات لضمان السلامة أثناء قيادة الدراجات الهوائية

حددت وزارة الداخلية خمسة محاذير وإرشادات يتوجب على قائدي الدراجات الهوائية الالتزام بها لضمان تحقيق سلامتهم أثناء قيادتها على الطريق، وهي: عدم استخدام السماعات الثنائية، وعدم الإمساك بأي مركبة أو مقطورة متحركة أثناء القيادة، وعدم استخدام الإضاءة المتقطعة واستخدام إضاءة ثابتة، وعدم حمل أي شيء يؤدي إلى اختلال توازن الدراجة، وأخيراً استخدام الجانب الأيمن للطريق.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية حسب صنف المركبة التي وقعت في 2022 على مستوى الدولة، عن وفاة 53 شخصاً وإصابة 965 آخرين في 728 حادثاً مرورياً لدراجات نارية وهوائية وكهربائية.

وتوزعت الحوادث بين 605 حوادث لدراجات نارية، أسفرت عن 45 وفاة و819 إصابة، و91 حادثاً مرورياً لدراجات هوائية، أسفرت عن سبع وفيات و105 إصابات، و32 حادثاً لدراجات كهربائية، أسفرت عن وفاة واحدة و41 إصابة.

وأظهرت الإحصاءات وقوع 17 حادثاً لـ«سكوترات» على مستوى الدولة في 2022، وتسببت في وفاة واحدة و20 إصابة.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، خلال يناير الماضي، حملتها المرورية الأولى الموحدة لعام 2024 تحت شعار «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات»، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة.

ونفذت شرطة أبوظبي حملة ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات على مستوى إمارة أبوظبي، ركزت على تعزيز الوعي المروري حول إجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بكل أنواعها، النارية والكهربائية والهوائية.