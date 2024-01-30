الشارقة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الإشارات المرورية

نجحت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في دمج الذكاء الاصطناعي في نظام إدارة المرور الخاص بها من خلال ربط 48 إشارة مرورية في الإمارة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحام.

ويعمل النظام الذي تم تفعيله منذ شهر، على تحليل بيانات حركة المرور في وقت حدوثها التي ترصدها مجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات والخوارزميات المتقدمة لجمع وتحليل البيانات بما في ذلك عدد المركبات عند التقاطعات واتجاهاتها وتحديد أوقات الذروة.

ويعمل النظام على معالجة البيانات وبناءً على هذا التحليل، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بضبط توقيت إشارات المرور لتنظيم حركة المرور المتغيرة حسب كثافتها المتغيرة، بحيث يمكن إطالة مدة الضوء الأخضر للاتجاه الأكثر ازدحامًا، بينما في ظروف حركة المرور المنخفضة، يمكن تقصير مدة الضوء الأخضر للإشارة لتسهيل التدفق الأكثر سلاسة في الاتجاهات الأخرى.

وذكر رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، أن هذه التكنولوجيا قادرة على التعلم الذاتي والتكيف بشكل مستمر، ومع تراكم المزيد من البيانات مع مرور الوقت، تصبح فعالة بشكل متزايد في التنبؤ بأنماط حركة المرور وإجراء التعديلات على توقيت إشارات المرور الضوئية مما قد يؤدي إلى تحسن في تدفق حركة المرور بنسبة متوقعة تصل إلى 30%.

وأشار العثمني إلى أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تعزيز كفاءة بعض الطرق الرئيسة، بما في ذلك شارع الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات العابر. وتهدف هذه الجهود إلى تبسيط تدفق حركة المرور وتحسين السلامة على الطرق بالإضافة إلى مشاريع رصف الطرق الداخلية في 20 منطقة سكنية في الشارقة والمنطقة الوسطى.

وأضاف أن خطة الهيئة الشاملة للتطوير تتضمن بناء جسور إضافية للمشاة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وإضافة 10 حافلات كهربائية لأسطول النقل العام، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال الأشهر الستة المقبلة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية من 50 إلى 200 خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

ومن الإنجازات الهامة الأخرى للهيئة افتتاح خط الحافلات الرسمي بين الشارقة (الجبيل) وعمان (مسقط)، المقرر انطلاق رحلته الرسمية الأولى في 22 فبراير.

جاء ذلك خلال لقاء مع صحافيين من مختلف وسائل الإعلام الإماراتية ضمن مبادرة تواصل لنادي الشارقة للصحافة التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين الصحافيين والمسؤولين من مختلف دوائر الشارقة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات.