توسيع تطبيق «سلامة» ليشمل المدارس الحكومية في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، توسيع نطاق تطبيق «سلامة» الذكي، ليشمل جميع المدارس الحكومية وبعض دور الحضانات في أبوظبي، ليبلغ عدد المنشآت التعليمية التي يشملها التطبيق 672 منشأة. وتم تطوير تطبيق سلامة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يستخدمون النقل المدرسي 239 ألف طالب وطالبة، من أصل 460 ألفاً.

ويوفر التطبيق، الذي حمله أكثر من 15 ألف ولي أمر في المرحلة الأولى، عدداً من المزايا للأهالي وأولياء الأمور، منها معرفة حالة وتفاصيل الرحلات المدرسية الآنية، ووقت انطلاق كل رحلة واتجاهها، ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها، مع خاصية الإبلاغ عن غياب الطالب، فضلاً عن معرفة وقت الوصول أو ساعة الوصول المتوقعة إلى المدرسة أو المنزل.