«الإمارات للتعليم المدرسي» تطلق برنامجاً لدعم طلبة الحادي عشر

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامجاً جديداً لدعم طلبة الصف الـ11 في مادة اللغة العربية، خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن برامج الدعم تقدم المساعدة للطلاب الذين يواجهون تحديات بالأداء الأكاديمي، أو التعلّم الذاتي، أو النواحي النفسية والاجتماعية، كما تعزز من التفوق والتميز الأكاديمي، من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وحددت المؤسسة آلية تنفيذ برنامج دعم طلبة الصف الـ11، من خلال تنفيذ حصة تدريبية أسبوعياً بواقع ثماني حصص في الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم توزيع التدريبات عليهم وفق مستوياتهم المختلفة من المبتدئ إلى المتقدّم.

ولفتت في الدليل الذي أصدرته ويشرح تفاصيل خطة الدعم، أن من الضروري أن تبدأ الحصة بمراجعة وتثبيت أساسيات المهارة المستهدفة، وأن يعتمد الطلبة على أنفسهم في حل التدريبات، وقياس وتقييم الإجابات للتأكد من مستوياتهم وإتقانهم المهارة ومواطن الضعف عندهم، والاستعانة بالمواد التدريبية والإجابات النموذجية الموجودة في ملف اللغة العربية في خطة برنامج الدعم، وإبقاء أولياء الأمور على علم بسير البرنامج، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب.

وحددت المؤسسة موجّهات لتطوير جودة أداء برنامج الدعم لطلاب الصف الـ11، هي تحديد احتياجاتهم قبل بدء البرنامج، والأهداف التي يجب عليهم تحقيقها خلال البرنامج، وتوزيع التدريبات على الطلاب وفق مستوياتهم.

وجدولة الدروس التكميلية أو الاستشارات الأكاديمية، لضمان توافر الدعم اللازم، ومتابعة تقدّم الطلبة، وتقديم تقارير لتوثيق العمل ومتابعة التقدّم، وتشجيع التعلّم الذاتي عبر تعليم الطلاب كيفية تطوير مهاراتهم في التعلّم الذاتي، وكيفية إدارة وقتهم بشكل فعّال، وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير مواد تعليمية إضافية وأدوات دراسية تثري ما تعلّموه. والتقييم الدوري للبرنامج، وتقديم الاقتراحات التطويرية والأكاديمية استناداً إلى النتائج وملاحظات الطلاب والمعلمين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب لمساعدتهم على التعامل مع ضغوط الدراسة.

وتضمنت الموجهات توثيق البيانات لإعطاء رؤية صحيحة عن مدى تقدّم الطلاب.