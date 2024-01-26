«إقامة دبي» تطلق خدمة الرد على استفسارات الأطفال

خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خطاً للرد على استفسارات الأطفال من عمر سبع سنوات إلى 12 عاماً، على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأفاد مدير إدارة سعادة المتعاملين، المقدم سالم بن علي، بأن الإدارة أطلقت هذه الخدمة، بعدما تلقت الكثير من المكالمات من قبل هذه الفئة. وطالب الأطفال باستخدام الخدمة المستحدثة التي تقدم للمرة الأولى عالمياً من دبي، مشدداً على أن هذه الخدمة تقدم للرد على استفسارات الأطفال فقط، وعلى الكبار تجنبها، لعدم التسبب في الضغط على الخدمة، واختيار الخدمات التي تناسبهم.

وأكد أن الإدارة تعمل باستمرار على رصد آراء المتعاملين من خلال قنوات التواصل المختلفة، والتعرف إلى اقتراحاتهم التطويرية، ومن ثم العمل على تلبيتها بالصورة المناسبة ضمن خدمة التطوير المستمرة التي لا تتوقف في أقسام الإدارة كافة. وأشار إلى أن الإدارة وضعت خطة لضمان عمل مركز الاتصال على مدار 24 ساعة، من خلال 10 ورديات مقسمة على مدار اليوم تبدأ من 07:30 صباحاً، تم توزيعها مع مراعاة أوقات الذروة التي تشهد عدداً أكبر من الاتصالات خلال اليوم، لتتزامن مع وجود العدد الأكبر من الموظفين.