18.6 مليون مستفيد من بنك الإمارات للطعام في 2023

أعلن بنك الإمارات للطعام، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمُختص بجمع وتوفير الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين حول العالم، عن نتائجه السنوية لعام 2023، التي ضمت دليلاً شاملاً لمؤشرات الأداء، وأبرز المبادرات والحملات والبرامج، التي وصل من خلالها إلى أكثر من 18 مليوناً و617 ألف مستفيد حول العالم.

وبلغ عدد المتبرعين من الجهات المؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية 800 متبرع، كما نفذ البنك أكثر من 105 برامج توعوية، شارك فيها نحو 9843 مشاركاً، ونحو 1800 متطوع. وبلغت حصيلة التبرعات المالية التي تلقّاها البنك نحو 14.7 مليون درهم، فيما حقق البنك بصمة بيئية إيجابية بتحويل 6000 طن من الأغذية عن مسار الطمر، ما أسهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، كجزء من أهدافه في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول 2027.

وأكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، داوود الهاجري، أن هذه النتائج جاءت نتيجة لتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، في العمل على إيصال الغذاء لمستحقيه، عبر إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وفقده وفق أسس منظمة ومستدامة، وإيصاله بأعلى جودة للمستحقين حول العالم.

وقال الهاجري: «نعمل في بنك الإمارات للطعام وفق خطط بعيدة المدى لتقديم وتوفير الطعام إلى مستحقيه من خلال مبادراتنا وبرامجنا الخيرية والإنسانية، وضمان تحقيق استدامة الغذاء وجودته، ضمن إطار مؤسسي مُحكم ومستدام، وذلك لتحقيق رؤية بنك مستدام ورائد عالمياً، ودعم توجهات دولة الإمارات وتطلعاتها لتكون الأفضل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كأحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

من جهتها، أشارت رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف، إلى أن نتائج عام 2023 تجاوزت مؤشرات الأداء بنسبة 100% من المستهدفات المعتمدة، بعد توزيع أكثر من 18.6 مليون وجبة، حيث كان المستهدف توزيع 12 مليون وجبة طعام، كما تجاوزت نسبة استقطاب المتطوعين للمشاركة في مبادرات وأنشطة البنك 100%، بعد استقطاب 1800 متطوع، لافتةً إلى أن المواد الغذائية التي جمعها البنك خلال العام تنوعت، لتشمل الخضراوات والفواكه، الوجبات الجاهزة، والأرز ومنتجاته، والقمح ومنتجاته، المعكرونة، واللحوم، ومنتجات الألبان والأجبان، ومنتجات البقالة المتنوعة والشوكولاتة والمياه.

وشارك بنك الإمارات للطعام في العديد من الأحداث المحلية والدولية في مجال العمل الإنساني والخيري، والاستدامة والبيئية، حيث كان شريكاً ذهبياً في المؤتمر العالمي الأول لحفظ النِعَم، وشارك كذلك في مؤتمر الأطراف «COP28».

ورسّخ بنك الإمارات للطعام حضوره العالمي على صعيد العمل الإنساني بمجموعة من المبادرات الرائدة، فقد تمكن البنك من إيصال نحو 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي، كحملات إغاثة إلى تركيا وسورية بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات التي اجتاحتها، فضلاً عن 60 طناً ضمن حملة «تراحم من أجل غزة». وعقد البنك أكثر 32 شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية والغذائية، من ضمنها 25 شراكة لتوفير فائض الطعام، وثلاث شراكات لتقليل هدر الطعام، ومثلها للتبرع بمبالغ مالية، واتفاقية لتدوير نفايات الطعام. ووزع بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2023، أكثر من 68 مليون وجبة، تعادل 60 ألف طن من الأغذية الفائضة، كما نفّذ 367 فعالية وورشة وحملة، وأسس علاقات شراكة مع 232 شريكاً استراتيجياً، إضافة إلى توقيع خمس مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية.

داوود الهاجري:

• النتائج تنسجم مع توجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم للعمل على إدارة فائض الطعام وإيصاله لمستحقيه حول العالم.

منال بن يعروف:

• نسبة استقطاب المتطوعين للمشاركة في مبادرات وأنشطة البنك تجاوزت 100%.