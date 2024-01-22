محمد بن راشد يزور معرض "عالم القهوة -دبي 2024"

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معرض "عالم القهوة -دبي 2024" في دورته الثالثة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

ويستضيف "معرض القهوة دبي 2024" أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليميّة ومحلّيّة، تعرض منتجاتها وخدماتها المتعلّقة بالصناعة، من حبوب البن الخضراء والمحمّصة، إلى أجهزة تحضير مشروباتها الغنية والمتنوعة، وصولاً إلى مقدمي خدمات التحميص وإضافة المنكِّهات والتعبئة والتغليف. وتشمل قائمة المشاركين 60 شركة وعلامة تجاريّة متواجدة في دولة الإمارات.

كما ينظم المعرض على مدار أيامه الثلاثة العديد من الفعاليات، بما في ذلك "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" و"البطولة الوطنية لفن اللاتيه" ومسابقتي "جوائز تصميم القهوة" و"أفضل منتج جديد".