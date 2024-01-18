محمد بن راشد: التوسع مستمر في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية قطاع السياحة كرافد رئيس من الروافد المحورية لاقتصاد دبي، منوهاً سموه بالنمو المطرد الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في ضوء ازدهار الحركة السياحية، وزيادة الإقبال على زيارة دبي، والذي توازيه في المقابل جهود كبيرة من جانب القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كل المقومات التي تضمن لزوار المدينة أعلى مستويات الراحة والسعادة من خلال تنويع الخيارات، واتساع نطاقها، والاهتمام بضمان أعلى مستويات جودة الخدمات والمرافق التي تضعها دبي في متناول الزائر أثناء وجوده على أرضها.

وقال سموه: «التوسع مستمر في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي، ومن أهمها قطاع السياحة.. حريصون على خلق بيئة استثنائية للمستثمرين، وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص كشريكين في دفع مسيرة التنمية المستدامة.. وتحقيق أهدافها التي جسدتها أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل». جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمنتجع «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول مكونات المنتجع الذي يعد أحدث إضافة للبنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي في مجال الضيافة، وما تضمه المنشأة الفندقية الأحدث في دبي من غرف وأجنحة فندقية ذات إطلالات استثنائية، يوفرها الموقع الفريد للمنتجع الفاخر في قلب المدينة على مقربة من عدد من المعالم الرئيسة للمدينة، مثل مركز دبي التجاري العالمي، وبرواز دبي، وغيرها من المعالم الرئيسة لدبي.

واطلع سموه خلال الزيارة على الخيارات المتنوعة التي يتيحها المنتجع للإقامة من خلال 229 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً، موزعة على 15 طابقاً، وما تضمه من تجهيزات تضمن للزائر أعلى مستويات الراحة، فضلاً عن ما يطرحه المنتجع من خدمات متنوّعة، وما يضعه في متناول ضيوفه من خيارات طعام عالمية، يقوم على إعدادها نخبة من أمهر الطهاة في العالم، ومرافق رياضية ومسبح معلّق يعد الأطول في دبي بامتداد 120 متراً، وعلى ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض، وغيرها من المميزات التي تمنح المنتجع تفرده.

ويُعدّ منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل» أوّل منتجع عصري في بناء شاهق لشركة كيرزنر الدولية الرائدة في مجال الضيافة فائقة الفخامة، والتي تسعى من خلاله إلى إرساء معايير جديدة لجودة الخدمة الفندقية، وبما يتواكب مع مكانة دبي كوجهة سياحية رئيسة ومقصد للزوار من مختلف أنحاء العالم، مع تميز المنتجع بتصميمه المعماري الفريد المكون من ناطحتَي سحاب، يربط بينهما المبنى المعلّق المعروف باسم «ذا لينك»، الذي يعد الأطول في العالم بارتفاع يناهز 100 متر فوق سطح الأرض.

أحدث إضافة إلى خيارات الإقامة الفاخرة

يأتي افتتاح منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل» وبدء استقبال ضيوفه اعتباراً من مطلع يناير الجاري، كأحدث إضافة إلى خيارات الإقامة الفاخرة في دبي، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة نمواً مطرداً في الخيارات الفندقية المتاحة، في ضوء الإقبال القوي على دبي كوجهة سياحية مفضلة ومركز رئيس للأعمال في المنطقة، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية نوفمبر 2023 أكثر من 149.68 ألف غرفة تضمها 820 منشأة، وذلك مقابل 145 ألف غرفة تضمنتها 794 منشأة في نهاية نوفمبر من عام 2022، وذلك وفقاً لما أعلنته أخيراً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

نائب رئيس الدولة:

حريصون على خلق بيئة استثنائية للمستثمرين وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص كشريكين في دفع مسيرة التنمية المستدامة.