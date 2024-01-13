بلدية دبي تُطلق مبادرة لتعزيز التغذية السليمة في المدارس

أطلقت بلدية دبي مبادرة «تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية»، بهدف إحداث تغييرات في نهج هذه المؤسسات بخصوص الوجبات المدرسية، وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات، وتوفير الخيارات الغذائية المناسبة في المقاصف والكافتيريات.

وتشمل المبادرة، التي تستهدف أكثر من 300 ألف طالب في مدارس الإمارة، نظاماً متكاملاً لإدارة التعلم وتمكين أطفال المدارس والمؤسسات التعليمية، ومن يشكلون جزءاً من النظام الغذائي فيها، مثل موردي الأغذية والإدارات المدرسية.

ويوفر هذا النظام تجربة تعليمية رقمية بالكامل يمكن الوصول إليها من أي مكان، حيث يتضمن محتويات تعليمية إلكترونية شاملة حول التغذية، وسلامتها، والاستهلاك المستدام، ويتضمن أيضاً ألعاباً تفاعلية، وأدوات لتقييم التقدم المحرز في التعلم.

ويمكن للمعلمين استخدام هذه الأدوات لتثقيف الطلاب وموظفي الشركات الغذائية.

وستركز البلدية على توفير دورات تدريبية متخصصة للمستخدمين لضمان قدرة المدارس على استخدام النظام بشكل فعّال.

وسيقوم خبراء التغذية بالعمل مع تلك المؤسسات لإعادة تقييم قوائمها من أجل إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالمغذيات التي تدعم النمو البدني والمعرفي للأطفال والشباب من خلال التركيز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات منخفضة الدهون المشبعة، وتزويد الطلاب بالفيتامينات والمعادن الأساسية الضرورية.

يُذكر أن بلدية دبي نفذت أخيراً أنشطة وورش عمل في المدارس لأكثر من 300 مشارك، هدفت إلى تعزيز معارف الطلاب بأهمية تقليل هدر الطعام، وإعادة التدوير والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.