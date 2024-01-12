«فئة الفرق» تشارك في جائزة الشارقة للعمل التطوعي

اعتمدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، فئة «الفرق التطوعية»، ضمن الفئات المشاركة في الدورة الـ21 للجائزة.

ودعت جائزة الشارقة للعمل التطوعي جميع الفرق التطوعية على مستوى الدولة والراغبة في المشاركة، لتقديم طلباتهم حتى تاريخ 15 يناير الجاري، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم ستفحص وتُقيم المشاريع المقدمة لاختيار الفائزين.

وتعتبر الفرق التطوعية، هي الفرق المشهرة من قبل وزارة تنمية المجتمع، والمرخصة من السلطات المحلية، على أن يكون عدد أعضاء الفريق خمسة أفراد فأكثر، ويجب أن تكون المجموعة مكونة من أشخاص تتجاوز أعمارهم الـ18 عاماً.

ويحق للفرق التطوعية المشاركة في خمس جوائز، بما في ذلك «جائزة أفضل فريق تطوعي» و«جائزة أفضل قائد شاب للفرق التطوعية» و«جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية» و«جائزة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية» و«جائزة أفضل مبادرة تطوعية».

وأكدت المدير التنفيذي للجائزة، فاطمة موسى البلوشي، أن تخصيص فئة للفرق التطوعية يأتي في إطار التزام الجائزة تعزيز روح التحفيز والتشجيع على العمل التطوعي، مع التركيز على تكريم الجهود الاجتماعية الملموسة، خاصة في صفوف الشباب، موضحة أن الفرق التطوعية، التي تتألف أغلبية أعضائها من الشباب الطموح، تلعب دوراً حيوياً في خدمة المجتمع.

وأثنت فاطمة على الجهود الرائعة التي بذلتها العديد من الفرق التطوعية، التي أصبحت شريكاً أساسياً للجهات المختلفة في تنظيم وإدارة الفرص التطوعية، مشيدة بتحول تلك الفرق إلى حواضن اجتماعية تسهم في تشجيع الشباب على قضاء وقتهم بشكل مفيد في خدمة المجتمع والوطن.

فاطمة البلوشي:

• الفرق التطوعية تلعب دوراً حيوياً في خدمة المجتمع.