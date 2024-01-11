محمد بن راشد: التطوير والتجديد مستمر في حكومة الإمارات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس": شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات".



وأضاف سموه: "التطوير والتجديد مستمر في حكومة الإمارات .. وحركة حكومتنا في تسارع بحمدالله لمواكبة المستجدات والمتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد."