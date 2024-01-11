«دفاع مدني الشارقة» تحذّر من تخزين بطاريات «أيونات الليثيوم» في المنزل

حذّرت هيئة الشارقة للدفاع المدني من وضع أو تخزين بطاريات «أيونات الليثيوم»، التي توجد في الدراجات الكهربائية والسيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف، قرب الأبواب والنوافذ أو في المنزل، مشيرة إلى أن ارتفاع درجة حرارة هذه البطاريات قد يتسبب في نشوب حريق متفجر تصعب السيطرة عليه، ما قد يؤدي إلى التسبب في وفيات وإصابات خطرة وخسائر في الممتلكات.

وشددت الهيئة على ضرورة التخلص من البطاريات بشكل صحيح وآمن، وعدم تخزينها أو رميها في سلة المهملات.

وحددت الهيئة الشارقة للدفاع المدني ثمانية إجراءات للوقاية من مخاطر بطاريات «أيونات الليثيوم»، التي توجد في السيارات والدراجات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف.

ودعت إلى تجنب تخزين الدراجة أو السكوتر قرب الأبواب أو النوافذ، حتى لا تعيق الخروج في حالة نشوب حريق، فيما دعت إلى عدم ترك الأجهزة دون مراقبة أثناء شحنها، وعدم تركها على الشاحن طوال الليل. كما دعت إلى عدم شحن الأجهزة على السرير أو على الأريكة أو قرب مواد قابلة للاشتعال، واستخدام البطاريات والشواحن المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، مع الاحتفاظ بالبطارية والأجهزة في مكان نظيف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أنه عند ملاحظة ارتفاع في درجات حرارة البطارية أو الجهاز، ووجود أصوات غريبة، يجب التوقف عن استخدام الجهاز.