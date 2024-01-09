1051 عقد زواج في محاكم رأس الخيمة خلال 2023

كشفت محاكم رأس الخيمة، أن عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة خلال عام 2023، بلغ 1051 عقد زواج، مقابل 983 عقداً في عام 2022 بزيادة مقدارها 68 عقد زواج.

وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إنه بحسب البيانات الإحصائية لقسم عقود الزواج بالدائرة، فقد سجلت الحصة الكبرى من عقود الزواج المبرمة بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بواقع 648 حالة زواج، بنسبة بلغت 61.65% من إجمالي حالات الزواج المسجلة، تليها عقود زواج بين زوجين غير إماراتيين، بواقع 251 عقداً، بجانب حالات زواج أخرى متفرقة بواقع 152 حالة زواج.

وأشار الخاطري إلى ارتفاع عدد عقود الزواج بين المواطنين خلال العام الماضي بنسبة 10.76%، وبواقع ارتفاع 63 عقداً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووفقاً للبيانات فقد سجل شهر مارس أعلى عدد لعقود الزواج خلال السنة، والتي بلغت 104 عقود.

وقال الخاطري إن لدى محاكم رأس الخيمة حالياً 33 مأذوناً شرعياً معتمداً يتولون مهام إبرام وتوثيق عقود الزواج في الإمارة، ويتوزعون على المناطق الجغرافية المحددة لهم في الإمارة، منهم 16 مأذوناً مصرحاً لهم بتزويج المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، و17 مأذوناً لتزويج المواطنين فقط.