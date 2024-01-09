تعيين 140 مواطناً في بلدية دبي خلال 2023

عيّنت بلدية دبي 140 مواطناً من مختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، وذلك ضمن مبادرتها «كوادرنا فخرنا» التي تستهدف من خلالها رفع نسبة توطين الوظائف في التخصصات الفنية والميدانية المتعلقة بمجالات العمل البلدي، وتزويد موظفيها بالمهارات والخبرات اللازمة، بما يتماشى مع مستهدفات واستراتيجيات التوطين في إمارة دبي ودولة الإمارات.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، وسام لوتاه، أن استقطاب الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية في مقدمة أولويات بلدية دبي، حيث تحرص على جذب الكوادر المتخصصة والجامعية وتطوير خبراتها وتأهيلها بكفاءة عالية، وذلك تعزيزاً لأهدافها في توفير أصول وموارد بشرية داعمة لجاهزية البلدية للمستقبل، وبما يدعم مستهدفات خطة عمل التوطين في إمارة دبي.

وقال لوتاه: «نجحت بلدية دبي عبر مبادرة (كوادرنا فخرنا) برفع نسبة توطين الوظائف ضمن كوادرها، فمنذ 2019، عيّنت البلدية من خلالها أكثر من 410 مواطنين في وظائف هندسية وتخصصية وميدانية وفنية ضمن كادرها، مثل مفتشي ومراقبي أنشطة البناء وسلامة الأغذية والصحة والسلامة».

وأشار لوتاه إلى أن البلدية تعمل على توفير بيئة عمل مستدامة لكوادرها، لتمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم ليكونوا ركيزة أساسية في مجالات عملها.

واستقطبت بلدية دبي الكوادر المواطنة التي جرى تعيينها خلال العام الماضي عبر معرض رؤية الإمارات للوظائف، إضافةً إلى اليوم المفتوح للتوظيف الذي نظمته في أكاديمية التدريب المهني التابعة للبلدية.

يذكر أن بلدية دبي كانت قد أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة والخريجين الجامعيين، منها برامج «مواهب المستقبل» للابتعاث الدراسي، و«كفاءات مستقبلية» للتدريب الصيفي على مجالات وتخصصات عملها، و«رواد» لحديثي التخرج، لتبني الخريجين وتدريبهم في مجالات فنية ومهنية مساندة لعمل البلدية، إضافة إلى إطلاقها باقة برامج تدريبية لتأهيل وتطوير قياداتها الشابة من مختلف المستويات والاتجاهات، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية.

كما نالت البلدية المركز الأول عن فئة أفضل مبادرة توطين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية «GCC GOV HR Award» لعام 2023، تتويجاً لجهودها في مجال استقطاب الكوادر.