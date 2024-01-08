"الصحة ووقاية المجتمع" تنعى مريضة سرطان فلسطينية

نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين، مريضة سرطان فلسطينية، من الغزيين الذين يقدم لهم العلاج داخل الدولة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" أن المريضة البالغة من العمر 32 عاماً وكانت تعاني من مضاعفات عدة، وفور وصولها إلى الدولة تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجها، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة نتيجة سرطان المعدة.