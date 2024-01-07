شرطة دبي تحقق أمنية طفلين شقيقين من جمهورية صربيا

حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التفتيش الأمنيK9، أمنية طفلين من جمهورية صربيا في ارتداء الزي الشرطي لشرطة دبي والحصول على جولة في الدوريات الفارهة.

وجاء تحقيق الأمنية للطفلين الشقيقين نيكولا وناتاليا فلاهوفيتش، البالغين من العمر 10 و9 سنوات على التوالي، خلال زيارة والديهما إلى الدولة، حيث وفرت شرطة دبي لهما الزي الشرطي الخاص بالضباط واصطحبتهما من مقر إقامتهما إلى مركز الشرطة الذكي SPS في منطقة لامير.

وتمكن الطفلان بحضور والديهما من الحصول على جولة في الدورية الفارهة ومشاهدة عرض للكلاب لبوليسية، والتقاط الصور مع دمية الشرطية "آمنة"، فيما تقدم والدا الطفلان بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على حرصها على إسعاد طفليها وتحقيق أمنيتهما.

الجدير ذكره أن فعاليات تحقيق أمنية تأتي ضمن حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توعية وتثقيف الأطفال والترفيه عنهم وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم، وتحقيق أعلى معدلات سعادة المتعاملين ورضاهم.