%92 ارتفاعاً في عدد الشركات المنضمة لـ «نافس» خلال 2023

أظهرت إحصاءات برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، تسجيل ارتفاع في عدد الشركات الخاصة المسجلة لديه خلال عام 2023 بلغ 92.5%، إذ تم تسجيل 13 ألفاً و508 شركات خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 6491 شركة انضمت للبرنامج منذ مطلع عام 2023، إذ كان يبلغ عدد الشركات مع بداية شهر يناير من العام الماضي 7017 شركة.

وتفصيلاً، أوضح أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، في تصريحات إعلامية، أن إحصاءات برنامج «نافس» فاقت التوقعات، إذ كان عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في بداية إطلاق برنامج «نافس» نحو 29 ألف مواطن، وارتفع العدد في نهاية سبتمبر الماضي إلى 82 ألف مواطن، إذ أسهم البرنامج في توظيف أكثر من 53 ألف مواطن في القطاع الخاص.

وأشار إلى التحاق أكثر من 30 ألفاً و500 مواطن بالقطاع بالخاص خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي (من يناير حتى أكتوبر 2023)، 73% منهم لا يملكون أي خبرات سابقة، ما يعكس تغيراً في ثقافة التوجه للعمل في القطاع الحكومي فقط، وينبئ بوجود كوادر إماراتية متميزة بدأت تشق طريقها في القطاع الخاص، لتحقيق مراكز مرموقة.

وأكد المزروعي، وجود شركات محلية وعالمية رائدة بدأت في استقطاب هذه الكفاءات، حيث بدأنا بـ7000 منشأة يعمل بها مواطنون، وحالياً بلغت أكثر من 17 ألف منشأة لديها أكثر من 82 ألف مواطن، والعدد الإجمالي للمستفيدين مادياً من برنامج «نافس» بلغ أكثر من 61 ألف مواطن، مشدداً على أن نجاح «نافس» غير مقتصر على الإحصاءات، فالإنجاز الحقيقي هو تغير الثقافة المجتمعية من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص.

وأظهرت الإحصاءات استفادة أكثر من 1600 مواطن ومواطنة من برنامج «كفاءات» منذ مارس 2022، فقد أطلقوا العنان لمواهبهم من خلال التدريب الذي تلقوه في البرنامج، إذ يحرص «نافس» بالشراكة مع 12 جهة بارزة من مختلف أنحاء الدولة على تمكين المواطنين ورفع كفاءاتهم وتعزيز مهاراتهم في القطاعات الاستراتيجية المهمة التي سيبنى عليها مستقبل الوطن، كما تشمل البرامج التدريبية أثناء العمل دعماً مالياً شهرياً متاحاً للخريجين المتدربين هو 8000 درهم شهرياً لحاملي البكالوريوس فما فوق، و6500 درهم لحاملي الدبلوم والدبلوم العالي، و4000 درهم لحاملي الثانوية العامة.

وأوضح أن برنامج «نافس» يوفر الأمان للمواطنين في حال فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يمكن الاستفادة من برنامج الدعم المؤقت لمدة 12 شهراً حداً أقصى خلال خمس سنوات على ألا تزيد مدة الاستفادة على ستة أشهر متصلة. ويقدم البرنامج للمواطن الذي فقد عمله 7000 درهم شهرياً، ويقدم 4500 درهم شهرياً عن الزوج أو الزوجة بشرط ألا يعمل، و2400 درهم شهرياً عن الابن أو الابنة الأول والثاني، و1600 درهم شهرياً عن الابن أو الابنة الثالث، بحد أقصى ثلاثة أبناء.

يذكر أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من المنتظر أن تزيد سنوياً، وكذلك عدد الشركات المنضمة للبرنامج، مع استمرار تطبيق مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، حيث يستهدف أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1% كل ستة أشهر، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين والذي يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً ومحدداً، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025، ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين.

• أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من المنتظر أن تزيد سنوياً، وكذلك عدد الشركات المنضمة لـ«نافس».