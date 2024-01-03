رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة مهرة بنت خالد آل نهيان

تقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان.

كما تقبل التعازي إلى جانب سموّه، في مجلس العزاء بأبوظبي، الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وعدد من الشيوخ.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء، سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.